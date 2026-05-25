LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | reti bianche dopo la metà del primo tempo azzurri a caccia del vantaggio
Al momento il punteggio tra Italia e Slovenia è fermo sullo 0-0, con il primo tempo che supera la metà. Dopo circa otto minuti di gioco, gli azzurri hanno effettuato sette tiri nello specchio, mentre la Slovenia ha mantenuto un ritmo elevato e ha prodotto meno tiri. Le due squadre sono ancora alla ricerca del primo gol della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’14” I tiri nello specchio recitano 7 a 5 per gli azzurri, ma adesso è la Slovenia a tenere i ritmi alti. 9’18” Tiro da lontanissimo della Slovenia viene deviato, bravissimo Clara a restare vigile e a bloccare il tentativo. 9’54” Ancora un tiro per l’Italia con Trivellato che viene bloccato da Horak. 10’55” Pietroniro cerca la porta da posizione defilata ma la conclusione non trova lo specchio sloveno. 11’18” Occasione enorme per la Slovenia con Langus che si ritrova il pack davanti alla mazza. Il suo tiro viene bloccato in due tempi da un grandissimo Clara. 12’23” Clara blocca il tentativo delle linci. 🔗 Leggi su Oasport.it
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