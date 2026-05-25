LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | reti bianche dopo la metà del primo tempo azzurri a caccia del vantaggio

Notizia in breve

Al momento il punteggio tra Italia e Slovenia è fermo sullo 0-0, con il primo tempo che supera la metà. Dopo circa otto minuti di gioco, gli azzurri hanno effettuato sette tiri nello specchio, mentre la Slovenia ha mantenuto un ritmo elevato e ha prodotto meno tiri. Le due squadre sono ancora alla ricerca del primo gol della partita.