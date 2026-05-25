LIVE Italia-Slovenia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | reti bianche dopo la metà del primo tempo azzurri a caccia del vantaggio

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al momento il punteggio tra Italia e Slovenia è fermo sullo 0-0, con il primo tempo che supera la metà. Dopo circa otto minuti di gioco, gli azzurri hanno effettuato sette tiri nello specchio, mentre la Slovenia ha mantenuto un ritmo elevato e ha prodotto meno tiri. Le due squadre sono ancora alla ricerca del primo gol della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’14” I tiri nello specchio recitano 7 a 5 per gli azzurri, ma adesso è la Slovenia a tenere i ritmi alti. 9’18” Tiro da lontanissimo della Slovenia viene deviato, bravissimo Clara a restare vigile e a bloccare il tentativo. 9’54” Ancora un tiro per l’Italia con Trivellato che viene bloccato da Horak. 10’55” Pietroniro cerca la porta da posizione defilata ma la conclusione non trova lo specchio sloveno. 11’18” Occasione enorme per la Slovenia con Langus che si ritrova il pack davanti alla mazza. Il suo tiro viene bloccato in due tempi da un grandissimo Clara. 12’23” Clara blocca il tentativo delle linci. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia slovenia 0 0 mondiali hockey ghiaccio 2026 in diretta reti bianche dopo la met224 del primo tempo azzurri a caccia del vantaggio
© Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: reti bianche dopo la metà del primo tempo, azzurri a caccia del vantaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Video LITALIA di HOCKEY saluta la Milano Santagiulia Arena dopo la partita con la Svezia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: finisce a reti bianche il primo tempo del match

LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri alzano il fortino, resiste il pareggio a metà del primo tempoNella partita tra Italia e Repubblica Ceca di hockey su ghiaccio valida per i Mondiali del 2026, il punteggio segna 0-0 a metà del primo tempo.

Temi più discussi: LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza; L'Italia superata per 3-0 dalla Svezia nel quinto match del Mondiale Top Division. Ora arrivano le sfide decisive per la salvezza contro Danimarca e Slovenia; L'Italia femminile vince la Golden Nations League; Gli Stati Uniti devono passare dai rigori per superare la Germania.

Italia-Slovenia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingOggi per l'Italia dell'hockey ghiaccio ai Mondiali Top Division 2026 è Il Giorno. In 60 minuti, quelli che servono per vincere (non oltre), il Blue Team ... oasport.it

LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web