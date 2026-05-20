LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri alzano il fortino resiste il pareggio a metà del primo tempo
Nella partita tra Italia e Repubblica Ceca di hockey su ghiaccio valida per i Mondiali del 2026, il punteggio segna 0-0 a metà del primo tempo. L’Italia si difende con attenzione e al momento resiste agli attacchi avversari, cercando di sfruttare un'azione in power play avviata poco dopo i quattro minuti di gioco. La squadra italiana sta provando a spingersi più avanti, tentando di creare occasioni pericolose vicino alla porta avversaria, mentre il primo tempo si avvicina alla sua conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:56 Power play dell’Italia, grandissima opportunità per noi! 5:13 Adesso l’Italia prova ad emergere avvicinandosi più spesso alla porta avversaria, ci aspetta un finale di primo tempo dove potremmo avere qualche possibilità. 7:35 Pavlat costretto per la seconda volta ad usare i suoi guantoni, tuttavia il tentativo azzurro è stato poco pericoloso. Nessuna penalità per Digiacinto. Gli arbitri vanno a rivedere l’azione per il possibile fallo di Digiacinto, probabili due minuti per lui ma aspettiamo. 10:14 Gioco parecchio spezzettato in questa fase del primo tempo. 12:53 L’Italia riesce a difendersi ma abbiamo davvero parecchie difficoltà nel ripartire. 🔗 Leggi su Oasport.it
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