LIVE Italia-Cechia 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli azzurri alzano il fortino resiste il pareggio a metà del primo tempo

Nella partita tra Italia e Repubblica Ceca di hockey su ghiaccio valida per i Mondiali del 2026, il punteggio segna 0-0 a metà del primo tempo. L’Italia si difende con attenzione e al momento resiste agli attacchi avversari, cercando di sfruttare un'azione in power play avviata poco dopo i quattro minuti di gioco. La squadra italiana sta provando a spingersi più avanti, tentando di creare occasioni pericolose vicino alla porta avversaria, mentre il primo tempo si avvicina alla sua conclusione.

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