LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo azzurri a caccia del pareggio!

Alle ore 11:49 la partita tra Italia e Slovacchia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, prosegue con il secondo tempo in corso. Gli azzurri sono in svantaggio di un gol e stanno tentando di recuperare, ma non riescono a uscire da una fase difficile. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato. Finora, gli azzurri non sono riusciti a invertire il risultato e si trovano in difficoltà.

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