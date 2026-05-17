LIVE Italia-Slovacchia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo azzurri a caccia del pareggio!
Alle ore 11:49 la partita tra Italia e Slovacchia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, prosegue con il secondo tempo in corso. Gli azzurri sono in svantaggio di un gol e stanno tentando di recuperare, ma non riescono a uscire da una fase difficile. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato. Finora, gli azzurri non sono riusciti a invertire il risultato e si trovano in difficoltà.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Purtroppo gli azzurri non riescono ad uscire da una buca che sembra profondissima. La Slovacchia sta giocando un grande match, ma noi continuiamo ad essere passivi. 14:10 Ci sono pochissimi spazi per l’Italia, con gli avversari che continuano ad avere il possesso del disco. 16:17 Termina il vantaggio numero degli azzurri che dovevano fare di più. Con il power play di svantaggio la Slovacchia è andata addirittura ad un passo dal raddoppio. 18:08 Turn over velenosissimo a favore della Slovacchia con l’Italia che perde il disco in zona neutra! Un enorme Smith dice no a Sykora con una grandissima parata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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