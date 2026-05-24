LIVE Italia-Danimarca 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il primo tempo termina con gli azzurri sotto di due punti
L’Italia è sotto di due punti dopo il primo tempo contro la Danimarca nella partita di hockey ghiaccio ai Mondiali 2026. Il punteggio è 0-2. Durante la prima frazione, gli azzurri hanno avuto molte opportunità ma non sono riusciti a concretizzarle. La seconda parte del primo tempo è iniziata alle 17.00 con gli azzurri in cerca di segnare, ma finora senza successo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Gli azzurri giocano un’ottima seconda parte di primo tempo senza sfruttare nessuna delle tante occasioni create. Per quanto riguarda i tiri in porta siamo 9-10 per i nostri avversari, quindi la differenza dal punto di vista offensivo è minima ma l’attacco è riuscito a concretizzare le sue chance. 0-2 Finisce il primo tempo! L’Italia paga un black out di sedici secondi con un doppio svantaggio da recuperare. 1’25” Bradley tocca il disco ricevuto al centro dell’area ma la deviazione si alza sopra la traversa. 4’31” Saracino ci prova ma viene neutralizzato dalla linea danese. 5’32” Quante occasione stiamo sprecando! Altro miracolo di Sogaard su De Luca. 🔗 Leggi su Oasport.it
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