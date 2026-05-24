LIVE Italia-Danimarca 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il primo tempo termina con gli azzurri sotto di due punti

Notizia in breve

L’Italia è sotto di due punti dopo il primo tempo contro la Danimarca nella partita di hockey ghiaccio ai Mondiali 2026. Il punteggio è 0-2. Durante la prima frazione, gli azzurri hanno avuto molte opportunità ma non sono riusciti a concretizzarle. La seconda parte del primo tempo è iniziata alle 17.00 con gli azzurri in cerca di segnare, ma finora senza successo.