LIVE | Elezioni Arezzo Exit poll | Comanducci avanti tra 41,5% e il 45,5%

Le urne si sono chiuse oggi in occasione delle elezioni comunali ad Arezzo e Lucignano. Secondo gli exit poll, il candidato in vantaggio tra il 41,5% e il 45,5% dei voti è il candidato sindaco di Arezzo. Non sono ancora disponibili i risultati ufficiali, ma le proiezioni indicano un possibile ballottaggio. Le operazioni di scrutinio sono previste nelle prossime ore.

Il giorno della verità. Si chiudono le votazioni per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di Arezzo e Lucignano. Dalle 15 parte lo spoglio. Su Arezzo ci sono anche gli exit poll Rai, ovvero i sondaggi basati sulle dichiarazioni degli elettori fuori dai seggi.Al lavoro Enrica Cherici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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