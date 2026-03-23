Secondo la prima proiezione Rai:??Sì 46,9%??No 53,1% Sì 46-50%??No 50-54% Alle 15.30, con 1.800 sezioni scrutinate, il No è in vantaggio con il 53% dei consensi, il Sì è fermo al 47. Secondo gli analisti di Youtrend in caso di arrivo sul filo di lana del voto nazionale diventerebbe determinante il voto degli italiani all’estero. “In caso di risultato ravvicinato- si legge sul profilo X - come ipotizzato dalle prime stime, potrebbe esserci un ribaltamento in caso di affluenza all'estero intorno al 40% e vantaggio del Sì all'estero superiore al 25%. Da osservare quindi con attenzione i dati esteri. (Claudio Del Frate) Se il dato sull’affluenza (oltre il 58%) è molto alto, assai diversificata è la “mappa” della partecipazione tra nord e sud. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum, gli exit poll di La7 e Rai: il No è avanti, tra il 49 e il 53%. Il Sì tra il 47 e il 51%. L'affluenza sfiora il 59% Lo spoglio live

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