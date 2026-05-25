Durante le elezioni comunali a Venezia, gli exit poll indicano un leggero vantaggio di Venturini su Martella. La sfida nel capoluogo regionale rappresenta l’unico voto importante della regione in questa tornata elettorale. I risultati ufficiali sono ancora in attesa, ma la differenza tra i due candidati sembra minima. La consultazione ha coinvolto gli elettori di tutta la città, con un’affluenza ancora in fase di consolidamento.

La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale. Si vota fino alle ore 15 di lunedì 25 maggio, poi – alla chiusura dei seggi – inizia lo spoglio delle schede con i primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati della sfida tra Andrea Martella e Simone Venturini, oltre agli altri sei candidati in gara che sembrano però avere meno chance di vittoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali Venezia, gli exit poll in diretta: Venturini di poco avanti su Martella

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