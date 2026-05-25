LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | Quevedo avanti di un set si avvicina il derby azzurro
Quevedo ha vinto il primo set contro il suo avversario e si avvicina a ottenere la vittoria nel match. Nel frattempo, si sta svolgendo il derby tra due tennisti italiani, con aggiornamenti in tempo reale. La partita tra Paolini e Yastremska è iniziata alle 11 e prosegue con i punteggi aggiornati. La diretta streaming offre continui aggiornamenti sulle fasi di gioco di entrambi gli incontri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 16.07 Primo set tiratissimo tra Quevedo e Jeanjean, andato con il punteggio di 7-6 alla classe 2006 iberica. Al termine di questa sfida sarà la volta di Cobolli e Pellegrino. 14.45 La belga Elisa Mertens sconfigge con il punteggio di 7-5, 6-0 la tedesca Tatjana Maria. Tra pochi minuti sul Campo 14 sarà il turno della spagnola Kaitilin Quevedo opposta alla transalpina Leolia Jeanjean. Dopo questo match toccherà ai due azzurri. 13.05 L’australiano Alex De Minaur chiude il primo match di giornata sul Campo 14, regolando in tre set il qualificato britannico Toby Samuel, con lo score di 6-4, 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cobolli vs Pellegrino ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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