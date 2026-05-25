LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | Quevedo avanti di un set si avvicina il derby azzurro

Notizia in breve

Quevedo ha vinto il primo set contro il suo avversario e si avvicina a ottenere la vittoria nel match. Nel frattempo, si sta svolgendo il derby tra due tennisti italiani, con aggiornamenti in tempo reale. La partita tra Paolini e Yastremska è iniziata alle 11 e prosegue con i punteggi aggiornati. La diretta streaming offre continui aggiornamenti sulle fasi di gioco di entrambi gli incontri.