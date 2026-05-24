LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro per tornare a macinare

Notizia in breve

Durante il primo turno dello Slam di Parigi, Lorenzo Sonego ha affrontato Pierre-Hugues Herbert. La partita si è svolta oggi e i due giocatori sono scesi in campo con l'obiettivo di avanzare nel torneo. La diretta ha seguito l'andamento del match, che si è concluso con un risultato ancora da comunicare. L'incontro è iniziato questa mattina e si è svolto secondo il programma stabilito, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito.