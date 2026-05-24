LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro per tornare a macinare
Durante il primo turno dello Slam di Parigi, Lorenzo Sonego ha affrontato Pierre-Hugues Herbert. La partita si è svolta oggi e i due giocatori sono scesi in campo con l'obiettivo di avanzare nel torneo. La diretta ha seguito l'andamento del match, che si è concluso con un risultato ancora da comunicare. L'incontro è iniziato questa mattina e si è svolto secondo il programma stabilito, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. Il transalpino occupa al momento la 223esima posizione del ranking ATP. Bisogna dire però che negli ultimi anni si è dedicato più al doppio. Specialità la quale occupa al giorno d’oggi la 57esima posizione mondiale. In passato è stato anche il numero 2 in coppia con Mahut. 🔗 Leggi su Oasport.it
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