LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro per tornare a macinare

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il primo turno dello Slam di Parigi, Lorenzo Sonego ha affrontato Pierre-Hugues Herbert. La partita si è svolta oggi e i due giocatori sono scesi in campo con l'obiettivo di avanzare nel torneo. La diretta ha seguito l'andamento del match, che si è concluso con un risultato ancora da comunicare. L'incontro è iniziato questa mattina e si è svolto secondo il programma stabilito, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert.  L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. Il transalpino occupa al momento la 223esima posizione del ranking ATP. Bisogna dire però che negli ultimi anni si è dedicato più al doppio. Specialità la quale occupa al giorno d’oggi la 57esima posizione mondiale. In passato è stato anche il numero 2 in coppia con Mahut. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego herbert roland garros 2026 in diretta l8217azzurro per tornare a macinare
© Oasport.it - LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro per tornare a macinare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi | Q3 Highlights | Roland-Garros 2026

Video Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi | Q3 Highlights | Roland-Garros 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni anticheLorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert sono in campo nel primo turno di Roland Garros 2026.

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Pierre-Hugues Herbert, Roland Garros 24-05-2026Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert giocheranno l’ultimo match della giornata sul campo 14 di Roland Garros, probabilmente nel tardo pomeriggio,...

Temi più discussi: LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni antiche; Lorenzo Sonego - Pierre-Hugues Herbert Riassunto della partita; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros); Giorno 1 | Primo turno (Court Simonne-Mathieu) in Diretta Streaming | DAZN IT.

sonego herbert live sonego herbert rolandLIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca sensazioni anticheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam ... oasport.it

sonego herbert live sonego herbert rolandRoland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web