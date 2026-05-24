LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match poi tocca all’azzurro

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima dell’intervento di un tennista italiano. La prima, su Campo 14, si sta protraendo con una lunga durata. La seconda, tra Sonego e Herbert, si svolge in diretta. La partita tra Sonego e Herbert è l’ultimo match in programma prima della conclusione della sessione odierna. La gara tra Sonego e Herbert è il quarto incontro del giorno e si sta giocando in condizioni di grande intensità.