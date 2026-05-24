LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match poi tocca all’azzurro

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima dell’intervento di un tennista italiano. La prima, su Campo 14, si sta protraendo con una lunga durata. La seconda, tra Sonego e Herbert, si svolge in diretta. La partita tra Sonego e Herbert è l’ultimo match in programma prima della conclusione della sessione odierna. La gara tra Sonego e Herbert è il quarto incontro del giorno e si sta giocando in condizioni di grande intensità.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15:19 Il primo incontro sul Campo 14 è una maratona. Davidovich Fokina si afferma su Dzumhur in cinque set, 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 a favore dell’iberico dopo 4 ore e 5 minuti di partita. Il bosniaco aveva anche servito per il match nel quarto set. Ora tocca a Haddad Maia-Jones. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert.  L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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