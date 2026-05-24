LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match poi tocca all’azzurro
Al Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima dell’intervento di un tennista italiano. La prima, su Campo 14, si sta protraendo con una lunga durata. La seconda, tra Sonego e Herbert, si svolge in diretta. La partita tra Sonego e Herbert è l’ultimo match in programma prima della conclusione della sessione odierna. La gara tra Sonego e Herbert è il quarto incontro del giorno e si sta giocando in condizioni di grande intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15:19 Il primo incontro sul Campo 14 è una maratona. Davidovich Fokina si afferma su Dzumhur in cinque set, 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 a favore dell’iberico dopo 4 ore e 5 minuti di partita. Il bosniaco aveva anche servito per il match nel quarto set. Ora tocca a Haddad Maia-Jones. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno dello Slam parigino tra Lorenzo Sonego e Pierre-Hugues Herbert. L’azzurro debutta contro l’insidioso francese in un incontro che è più interessante di quello che dice la classifica dei due giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE : MENS Single French Open 2026 Roland Garros 2026 Live Stream
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Roland Garros, il programma di domani : 11:00 Bronzetti - Bouzkova N.P. 14:00 Bellucci - Halys N.P. 14:30 Cinà - Opelka N.P. 16:00 Sonego - Herbert TV: tutto live sui canali Eurosport (1-6, 1 dalle 17:45), D+ e HBO Max Buon RG a tutti! x.com
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