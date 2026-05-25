LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano conquista il primo set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore romano ha vinto il primo set contro il suo avversario con un punteggio di 6-4 nel torneo di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si può seguire in diretta. È prevista anche una sfida tra altri due tennisti, con aggiornamenti disponibili dalle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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