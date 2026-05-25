LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano avanti di due set

Notizia in breve

Un tennista romano ha vinto i primi due set contro un avversario straniero nel match di Roland Garros 2026. Ha chiuso il primo set con un punteggio di 6-4 e il secondo con 7-6. La partita prosegue e si può seguire in diretta. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato. La partita maschile si svolge nel torneo di singolare sul grande scena del torneo francese.