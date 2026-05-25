LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano avanti di due set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tennista romano ha vinto i primi due set contro un avversario straniero nel match di Roland Garros 2026. Ha chiuso il primo set con un punteggio di 6-4 e il secondo con 7-6. La partita prosegue e si può seguire in diretta. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato. La partita maschile si svolge nel torneo di singolare sul grande scena del torneo francese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 7-4 Servizio vincente di Cobolli: il romano vince il secondo set 7-6 in 57? di gioco e ora conduce 6-4, 7-6. 6-4 Largo il passante di dritto di Pellegrino. 5-4 Non passa la risposta di rovescio di Cobolli. 5-3 In rete la risposta di dritto del romano. 5-2 Pellegrino sbaglia uno schiaffo al volo di dritto molto facile dopo aver condotto lo scambio in maniera magistrale. 4-2 Servizio e dritto vincente del romano. 3-2 Contropiede di rovescio vincente di Pellegrino. 3-1 Risposta di dritto vincente di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli pellegrino 6 4 7 6 roland garros 2026 in diretta il romano avanti di due set
© Oasport.it - LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano avanti di due set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Video LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano serve per rimanere nel set

LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Quevedo avanti di un set, si avvicina il derby azzurroQuevedo ha vinto il primo set contro il suo avversario e si avvicina a ottenere la vittoria nel match.

Temi più discussi: LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintille; Il tabellone del Roland Garros; Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Programma Day 2: Paolini e Berrettini alle 11, poi il derby Cobolli-Pellegrino.

cobolli pellegrino live cobolli pellegrino 6Roland Garros, oggi Cobolli-Pellegrino al primo turno - Il match in direttaDerby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'e ... adnkronos.com

LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web