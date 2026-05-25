LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | esordio positivo per il romano

Notizia in breve

Un giocatore italiano ha vinto il primo set 6-4 e il secondo 7-6, chiudendo il match in tre set. La partita si è svolta a Roland Garros 2026 e si è conclusa con questa vittoria. La cronaca è aggiornata in tempo reale, con un punto di vista diretto sugli eventi sul campo. La diretta continua con altri incontri, tra cui quello tra un altro italiano e un avversario sconosciuto.