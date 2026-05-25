LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | esordio positivo per il romano
Un giocatore italiano ha vinto il primo set 6-4 e il secondo 7-6, chiudendo il match in tre set. La partita si è svolta a Roland Garros 2026 e si è conclusa con questa vittoria. La cronaca è aggiornata in tempo reale, con un punto di vista diretto sugli eventi sul campo. La diretta continua con altri incontri, tra cui quello tra un altro italiano e un avversario sconosciuto.
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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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lavio ! Flavio Cobolli powers into the next round after a solid victory over A. Pellegrino Score: 6-4, 7-6, 6-3 A confident performance on the clay courts of Paris as Cobolli keeps his Roland facebook
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