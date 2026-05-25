LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese recupera un break di svantaggio
Un tennista pugliese ha recuperato un break di svantaggio nel secondo set e sta conducendo con un punteggio di 6-4, 7-6, 5-2 in una partita di Roland Garros 2026. La sfida è in corso e i dettagli delle azioni sono aggiornati in tempo reale. Intanto, si può seguire anche la diretta di un altro incontro tra due giocatrici, con inizio alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.0 0 15-15 In corridoio il rovescio del romano. 15-0 Dritto a sventaglio vincente di Cobolli. 5-3 Il nastro sistema la palla sul rovescio di Pellegrino, che chiude agevolmente. 40-0 In rete la smorzata di rovescio di Cobolli. 30-0 Non rimane in campo il passante di dritto del romano. 15-0 Lungo il rovescio di Cobolli. 5-2 Doppio fallo di Cobolli. 30-40 In rete il dritto di Cobolli. 30-30 Spettacolare recupero di Pellegrino, che mette la palla all’incrocio delle righe, facendola rientrare, dopo una bella smorzata del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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