LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese recupera un break di svantaggio

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tennista pugliese ha recuperato un break di svantaggio nel secondo set e sta conducendo con un punteggio di 6-4, 7-6, 5-2 in una partita di Roland Garros 2026. La sfida è in corso e i dettagli delle azioni sono aggiornati in tempo reale. Intanto, si può seguire anche la diretta di un altro incontro tra due giocatrici, con inizio alle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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