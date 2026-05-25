LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese recupera un break di svantaggio

Notizia in breve

Un tennista pugliese ha recuperato un break di svantaggio nel secondo set e sta conducendo con un punteggio di 6-4, 7-6, 5-2 in una partita di Roland Garros 2026. La sfida è in corso e i dettagli delle azioni sono aggiornati in tempo reale. Intanto, si può seguire anche la diretta di un altro incontro tra due giocatrici, con inizio alle 11.