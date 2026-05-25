LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese si garantisce il tie-break

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita di Roland Garros, il giocatore pugliese ha vinto il primo set 6-4, poi ha perso il secondo 5-6. La sfida è in corso e il punteggio attuale permette al pugliese di assicurarsi il tie-break. La partita tra Paolini e Yastremska è ancora in corso, con aggiornamenti previsti dal vivo.

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