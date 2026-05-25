LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 5-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano prende il largo nel terzo set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di Roland Garros, Cobolli-Pellegrino ha vinto il secondo set 7-6 e si trova avanti nel terzo con un punteggio di 5-0. La partita è in corso, con il romano che ha preso il comando nel set decisivo. Seguiremo gli aggiornamenti in diretta.

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 7-6, 5-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano prende il largo nel terzo set
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