LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 5-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano prende il largo nel terzo set
Nel match di Roland Garros, Cobolli-Pellegrino ha vinto il secondo set 7-6 e si trova avanti nel terzo con un punteggio di 5-0. La partita è in corso, con il romano che ha preso il comando nel set decisivo. Seguiremo gli aggiornamenti in diretta.
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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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