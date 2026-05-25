LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese tiene il servizio in apertura di set
Il giocatore pugliese ha mantenuto il servizio nel primo game del secondo set, dopo aver perso il primo parziale 6-4. La partita si sta disputando al Roland Garros 2026 e segue aggiornamenti in tempo reale. La diretta coinvolge anche altri incontri, come quello tra Paolini e Yastremska, con aggiornamenti disponibili dalle 11.
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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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