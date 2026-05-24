LIVE Sonego-Herbert 7-6 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di secondo set

Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando il secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 0-1. Non ci sono stati break finora nel secondo set. Nel primo, Sonego ha vinto al tie-break. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio, mentre si attende il prossimo incontro tra Cinà e Opelka, previsto alle 11.00. In campo, Sonego ha appena sbagliato un diritto incrociato.