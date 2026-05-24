LIVE Sonego-Herbert 7-6 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di secondo set
Sonego e Herbert stanno giocando il secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 0-1. Non ci sono stati break finora nel secondo set. Nel primo, Sonego ha vinto al tie-break. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio, mentre si attende il prossimo incontro tra Cinà e Opelka, previsto alle 11.00. In campo, Sonego ha appena sbagliato un diritto incrociato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Largo il diritto incrociato di Sonego. 15-0 Diritto incrociato e vincente, giocato in uscita dal servizio, dell’azzurro. 1-0 Servizio esterno vincente del numero 223 ATP. 40-15 Smash lungolinea vincente del francese. 30-15 Diritto incrociato e vincente del classe ’91. 15-15 Pallonetto di rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. 15-0 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di Schiltigheim. Servirà Herbert in questo inizio di secondo set. 7-6 Largo il rovescio lungolinea del transalpino. L’azzurro si aggiudica il primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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