LIVE Sonego-Herbert 7-6 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di secondo set
Sonego e Herbert sono in parità, 7-6, 1-1 nel secondo set a Roland Garros 2026. Nel primo set nessun giocatore ha ottenuto un break. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio di servizio. Contestualmente, si gioca anche l'incontro tra Cinà e Opelka, con quest'ultimo in vantaggio 30-0 grazie a un servizio vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Servizio esterno vincente del transalpino. 15-0 In rete il rovescio lungolinea dell’azzurro. 1-1 Smash incrociato e vincente del torinese. 40-30 Largo il diritto incrociato, giocato in attacco e a metà campo, del nativo di Schiltigheim. 30-30 Largo il diritto incrociato dell’italiano. 30-15 Smash lungolinea vincente del classe ’95. 15-15 Largo il diritto incrociato di Sonego. 15-0 Diritto incrociato e vincente, giocato in uscita dal servizio, dell’azzurro. 1-0 Servizio esterno vincente del numero 223 ATP. 40-15 Smash lungolinea vincente del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
Notizie e thread social correlati
LIVE Sonego-Herbert, 7-6, 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo setSonego e Herbert stanno giocando il secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6, 0-1.
Leggi anche: LIVE Sonego-Herbert, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva quattro palle break!
Temi più discussi: Ranking ATP (18 maggio 2026): Sinner domina, quattro azzurri tra i primi 16 al mondo; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros); Roland Garros, Sinner debutterà martedì con Tabur; Al via il Roland Garros: l’Italia cala il poker. Esame di francese per Zverev e Djokovic.
LIVE Sonego-Herbert, 2-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 18:16 Altro match combattuto sul Campo 14. Jones porta a ... oasport.it
Roland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com