LIVE Sonego-Herbert 7-6 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di secondo set

Notizia in breve

Sonego e Herbert sono in parità, 7-6, 1-1 nel secondo set a Roland Garros 2026. Nel primo set nessun giocatore ha ottenuto un break. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio di servizio. Contestualmente, si gioca anche l'incontro tra Cinà e Opelka, con quest'ultimo in vantaggio 30-0 grazie a un servizio vincente.