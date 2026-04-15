LIVE Cobolli-Bergs 6-2 5-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla la palla break e resta in vantaggio

Al torneo ATP di Monaco, il giocatore italiano si trova in vantaggio contro il suo avversario con un punteggio di 6-2, 5-2. Nel corso del match, ha annullato una palla break, confermando la sua solidità in questa fase. La partita prosegue con l’azzurro che cerca di chiudere il set e mantenere il vantaggio conquistato. Seguono aggiornamenti sulle prossime giocate e sull’andamento complessivo dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 GAME COBOLLI! Flavio supera il primo e unico scoglio del suo match annullando con personalità la singola palla break del suo avversario. Prima vincente per il romano! A-40 Errore gravissimo per Bergs che con il dritto manda fuori, e non di poco, una risposta importante. Anche questa volta non entra la prima. 40-40 Con personalità, e una demi volée perfetta, Cobolli annulla la palla break! Non c’è la prima. 30-40 Errore di rovescio per Cobolli. Palla break inattesa per il belga. Seconda importante. 30-30 Rovescio diagonale vincente di Bergs. Ancora seconda. 30-15 Doppio fallo del romano. Seconda palla.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 6-2 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla la palla break e resta in vantaggio Notizie correlate LIVE Cobolli-Bergs 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del primo break del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore grave di Bergs, il suo dritto si ferma sul nastro! Seconda. LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime. LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Altro doppio fallo con il belga che forza ancora la seconda. Seconda. 30-15 Servizio e dritto di Bergs. oasport.it Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it QUARTERFINALIST Flavio Cobolli delivers a dominant performance at the Munich Open The Italian cruises past Zizou Bergs 6-2, 6-3 in the Second Round A confident win and Cobolli is into the Quarterfinals Momentum is building at just the right ti facebook Bentornato Flavio! Flavio Cobolli batte in due set Zizou Bergs a Monaco di Baviera e accede ai quarti di finale del torneo tedesco. Per il romano è una vittoria di enorme valore soprattutto morale, essendo la prima volta, dalla sua run titolata ad Acapulco qu x.com