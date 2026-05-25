LIVE Cobolli-Pellegrino 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | equilibrio in questo inizio di match

Notizia in breve

Al momento, il punteggio tra Cobolli-Pellegrino e il suo avversario è di 1-2, in un primo set che si presenta equilibrato. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros, con entrambi i giocatori che cercano di mettere pressione sull’avversario. Non ci sono state pause o interruzioni finora, e il pubblico assiste a uno scambio di colpi serrato. La sfida è valida per il torneo del 2026 e si gioca in diretta.