LIVE Cobolli-Pellegrino 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | equilibrio in questo inizio di match

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, il punteggio tra Cobolli-Pellegrino e il suo avversario è di 1-2, in un primo set che si presenta equilibrato. La partita si sta svolgendo sul campo centrale di Roland Garros, con entrambi i giocatori che cercano di mettere pressione sull’avversario. Non ci sono state pause o interruzioni finora, e il pubblico assiste a uno scambio di colpi serrato. La sfida è valida per il torneo del 2026 e si gioca in diretta.

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