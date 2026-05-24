I giocatori sono entrati in campo per il match tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026. La partita è in corso e si sta svolgendo sul campo principale dell’evento. Timo Janzen, giudice di sedia tedesco, è stato assegnato come ufficiale di gara. La diretta è aggiornata in tempo reale, con il terzo match del giorno programmato per le 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 20:02 Timo Janzen, tedesco, sarà il giudice di sedia del match. 20:00 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 19:42 Cambio di programma! Il match tra Sonego e Herbert è stato spostato sul Simonne-Mathieu. I due giocatori scenderanno in campo a breve. Rimanete sintonizzati! 19:12 Stearns vince il primo set 6-3 contro Kenin. Vi ricordiamo che finito l’incontro sarà la volta dell’azzurro che esordirà sulla terra rossa francese contro il transalpino. 18:16 Altro match combattuto sul Campo 14. Jones porta a casa la vittoria su Haddad Maia per 1-6 7-6 6-2 in 2 ore e 39 minuti di partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno scendendo in campo

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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