Fiamme al ghetto di Borgo Mezzanone | distrutte dal fuoco 4 batacche sulla ' pista'

Nel ghetto di Borgo Mezzanone, quattro baracche situate sulla ex pista sono state colpite dalle fiamme, distruggendo le strutture. L'incendio ha coinvolto un'area che ospita circa mille migranti, causando danni alle abitazioni e creando scompiglio tra la comunità. Le cause dell'incendio sono al momento sconosciute e le autorità stanno indagando sui fatti.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. L'immediato intervento dei vigili del fuoco del presidio 115 presente nella borgata, insieme ad una squadra della Sede Centrale, ha evitato che le fiamme si propagassero oltre A fuoco il ghetto di Borgo Mezzanone, dove quattro baracche sono andate a fuoco sulla cosiddetta 'ex pista', che ospita stabilmente un migliaio di migranti. Le fiamme hanno distrutto gli alloggi di fortuna, costruiti perlopiù in lastre di metallo e legno, e tutto ciò che era presente al loro interno. Fortunatamente, nessuno è rimasto ustionato o intossicato nel rogo. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Presa Diretta a Borgo Mezzanone, il ghetto più grande d'Europa dove i braccianti sono nelle mani di pochi predatori Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo MezzanoneUn Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggiail progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone Al via la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Borgo Mezzanone Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo MezzanoneAlla Prefettura di Foggia, si è tenuta una riunione di coordinamento interistituzionale per il Villaggio dell’Accoglienza. Il Villaggio dell’Accoglienza è il progetto della Regione Puglia che, ... ilikepuglia.it Corso di Italiano per i migranti di Borgo MezzanoneUn corso di italiano destinato ai circa 150 migranti che vivono sulla ex pista di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia. Si tratta di un'iniziativa, al primo anno, di Flai e Flc Cgil ... rainews.it