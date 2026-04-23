Minaccia di morte la compagna e aggredisce i carabinieri poi tenta la fuga in strada
Nella serata di martedì 21, i carabinieri sono intervenuti in una casa cittadina dopo una chiamata al 112 da parte di una donna di 30 anni, che aveva subito minacce di morte da parte del convivente. All’arrivo, l’uomo ha aggredito i militari e ha cercato di fuggire lungo la strada. La donna ha denunciato di aver ricevuto gravi minacce nel corso della giornata.
Minaccia di morte la compagna, poi aggredisce i carabinieri. Nella tarda serata di martedì 21, i militari dell’Arma sono intervenuti presso un’abitazione della città a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di una 30enne vittima di gravi minacce da parte del convivente.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi, due sospettati fermati dai carabinieri #news #cronaca
Notizie correlate
Veroli. Rinchiude la compagna in camera e poi la minaccia di morte con un machete. 56enne del posto arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine VEROLI – I militari della Stazione Carabinieri di Veroli riescono ad evitare, conseguenze ben più gravi, intervenendo prontamente...
Leggi anche: Aggredisce un imprenditore poi assale e minaccia di morte i carabinieri: paura a Fondi
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Minaccia di morte la compagna, un 40enne di Tribiano è finito in carcere; Pretende soldi, aggredisce e minaccia di morte la madre: 27enne arrestato a Ginosa; Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificato.
Salerno: minacce di morte e liquido infiammabile per recuperare debito, arrestatoStampa I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto N.M. con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uo ... salernonotizie.it
La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it
Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di Hezbollah x.com
Se minacciano di BUCARTI le GOMME è reato.. Ma se lo fanno davvero I miei recapiti: Sede dello studio: Roma, Largo Trionfale n. 11 Telefono: 3478616080 Email: [email protected] Pec: [email protected] - facebook.com facebook