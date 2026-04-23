Minaccia di morte la compagna e aggredisce i carabinieri poi tenta la fuga in strada

Nella serata di martedì 21, i carabinieri sono intervenuti in una casa cittadina dopo una chiamata al 112 da parte di una donna di 30 anni, che aveva subito minacce di morte da parte del convivente. All’arrivo, l’uomo ha aggredito i militari e ha cercato di fuggire lungo la strada. La donna ha denunciato di aver ricevuto gravi minacce nel corso della giornata.