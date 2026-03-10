Veroli Rinchiude la compagna in camera e poi la minaccia di morte con un machete 56enne del posto arrestato dai Carabinieri
Un uomo di 56 anni di Veroli è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rinchiuso la compagna in una stanza e averla minacciata con un machete. L’intervento dei militari ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento tempestivo, evitando conseguenze più gravi per la donna coinvolta.
Cronache Cittadine VEROLI – I militari della Stazione Carabinieri di Veroli riescono ad evitare, conseguenze ben più gravi, intervenendo prontamente ed arrestando, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Articoli correlati
Leggi anche: Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri
Minaccia la compagna con un coltello davanti ai carabinieri, arrestato a Tor Bella MonacaRoma, 13 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 37enne algerino gravemente indiziato del reato di...