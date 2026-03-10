Veroli Rinchiude la compagna in camera e poi la minaccia di morte con un machete 56enne del posto arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 56 anni di Veroli è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rinchiuso la compagna in una stanza e averla minacciata con un machete. L’intervento dei militari ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento tempestivo, evitando conseguenze più gravi per la donna coinvolta.