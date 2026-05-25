Liti furiose a Oggiono e Colico tre persone finiscono in ospedale

Notizia in breve

Nella serata di domenica, intorno alle 21, a Oggiono, una violenta lite si è svolta in via 1° maggio, coinvolgendo almeno tre persone. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Tre persone sono state trasportate in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’alterco. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della lite o sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.