Tre grossi incidenti in 40 minuti | cinque persone finiscono in ospedale

Domenica 24 maggio, in circa 40 minuti, tre incidenti stradali si sono verificati tra l’area urbana e la provincia di Milano. Cinque persone sono finite in ospedale a seguito degli scontri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti. Le cause degli incidenti sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni dei feriti.

Domenica 24 maggio, nel giro di circa quaranta minuti, tre diversi incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nell’area urbana e nella provincia di Milano. Gli episodi sono avvenuto tra mezzogiorno e le 13. In totale sono rimaste coinvolte cinque persone.Lo scontro in viale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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