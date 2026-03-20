Far West in discoteca a Ravenna scoppia la violenza | otto giovani colpiti da Daspo Willy per lesioni

A Ravenna, otto giovani sono stati denunciati per lesioni e violenza privata durante un episodio di violenza in una discoteca. A seguito dell’accaduto, le autorità hanno applicato loro il Daspo Willy, un provvedimento che vieta loro l’accesso ai locali della movida faentina. L’incidente ha coinvolto più persone e si è verificato all’interno di un locale notturno della zona.

Otto giovani sono stati colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici della movida faentina, dopo essere stati denunciati per lesioni personali aggravate e violenza privata. Il provvedimento, noto come Daspo Willy, è stato disposto dal Questore di Ravenna a seguito di una rissa avvenuta nella notte del 14 febbraio scorso. Il provvedimento del Questore Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Ravenna ha emesso un provvedimento che vieta a otto giovani maggiorenni di accedere e sostare nei pressi di un locale pubblico e degli esercizi limitrofi interessati dalla movida notturna faentina. Il divieto,... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Far West in discoteca a Ravenna, scoppia la violenza: otto giovani colpiti da Daspo Willy per lesioni Articoli correlati Maxi rissa tra giovanissimi davanti un locale di viale Libertà: sette ragazzi colpiti dal Daspo WillyUna rissa tra giovanissimi è scoppiata nei giorni scorsi davanti a un esercizio commerciale di viale Libertà, una delle principali zone della movida... Rissa violenta in un locale con lancio di arredi a Perugia, Daspo Willy per 11 giovani11 persone sono state raggiunte dal provvedimento di Daspo Willy al termine di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Perugia, dopo una...