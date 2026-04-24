Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri | ecco il Daspo Willy per gli arrestati

Lo scorso 15 aprile sera, in via Annibale da Bassano, si sono verificati scontri tra un gruppo di antagonisti del centro sociale e i carabinieri intervenuti sul posto. Durante le operazioni di controllo, alcuni degli arrestati sono stati destinatari del provvedimento di Daspo Willy, misura che vieta loro di frequentare alcuni luoghi pubblici. La vicenda ha suscitato attenzione per le conseguenze legali adottate nei confronti dei coinvolti.

Gli scontri avvenuti in via Annibale da Bassano il 15 aprile sera tra antagonisti del centro sociale Pedro e carabinieri ha lasciato inevitabili strascichi. I poliziotti della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno dato esecuzione a 7 misure di prevenzione personale disposte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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