L’Italia sorride nel lunedì del Roland Garros | segnali di Paolini e Berrettini conferma Cobolli

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ottiene segnali positivi nel primo lunedì di Roland Garros con buone prestazioni di Paolini e Berrettini. Cobolli ha confermato la sua presenza nel torneo. L’esordio del numero uno del mondo è ancora da attendere.

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In attesa dell’esordio del numero uno del mondo, l’Italia sorride nel primo lunedì del Roland Garros. Arrivano segnali incoraggianti da parte di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli si conferma ad alto livello contro un positivo Andrea Pellegrino. Ci vorranno tempo e autorevoli conferme per capire se la strada imboccata è quella giusta, ma Jasmine Paolini sembra aver ritrovato la scintilla utile a riaccendere la luce e a tornare ad esprimersi sui suoi abituali standard di rendimento. La numero 1 d’Italia supera, con una prova di grande carattere, un ostacolo insidioso come l’ucraina Dayana Yastremska, giocatrice che sulla terra battuta può rivelarsi cliente insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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