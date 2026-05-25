Matteo Berrettini ha vinto in rimonta il suo match a Roland Garros e si è qualificato per il turno successivo. Anche Jasmine Paolini ha avanzato nel torneo. Ieri hanno iniziato Federico Cinà e Lorenzo Sonego. L’Italia ha iniziato bene la manifestazione, mentre l’esordio di Jannik Sinner è previsto per martedì sera.

Ieri il giovanissimo Federico Cinà e Lorenzo Sonego, oggi Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. È cominciato molto bene il Roland Garros dell’Italia, in attesa dell’esordio di Jannik Sinner previsto per martedì sera. Berrettini, oggi numero 105 del mondo, ha battuto il 34enne ungherese Marton Fucsovics, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (2-7), 7-5, 6-1, 6-2 dopo tre ore e 11 minuti. Tutto liscio anche per Jasmine Paolini, che ha superato in due set l’ucraina Dayana Yastremska, numero 45, con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Nel secondo turno Paolini affronterà l’argentina Solana Sierra, numero 68 del ranking Wta, reduce dalla vittoria a sorpresa contro la britannica Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia parte bene al Roland Garros: Berrettini vince in rimonta, avanza anche Paolini

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