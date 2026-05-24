LIVE Italia-Polonia Amichevole volley femminile in DIRETTA | ultimo test a Genova per le azzurre

Notizia in breve

Alle 17.00 si gioca l’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia a Genova. Si tratta dell’ultimo test prima di competizioni ufficiali per la nazionale italiana. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e sarà possibile seguirla con aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge presso una struttura sportiva cittadina e coinvolge entrambe le squadre in preparazione alle prossime competizioni internazionali.