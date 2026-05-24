LIVE Italia-Polonia Amichevole volley femminile in DIRETTA | ultimo test a Genova per le azzurre
Alle 17.00 si gioca l’amichevole di volley femminile tra Italia e Polonia a Genova. Si tratta dell’ultimo test prima di competizioni ufficiali per la nazionale italiana. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e sarà possibile seguirla con aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge presso una struttura sportiva cittadina e coinvolge entrambe le squadre in preparazione alle prossime competizioni internazionali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale italiana di pallavolo femminile e la rappresentativa della Polonia, valido come ultima amichevole prima dell’inizio della Volleyball Nations League: competizione che vedrà esordire le azzurre il 3 giugno alle 21.30 contro la Bulgaria nella Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia, in Brasile. Prima dell’inizio del primo grande evento dell’estate azzurra, l’ Italia sarà impegnata con l’ultima amichevole di Genova che affronterà, come detto, contro la Polonia, con una rosa sprovvista delle sue giocatrici migliori: le uniche “big” presenti, infatti, sono Ekaterina Antropova, provata nel ruolo di schiacciatrice, ed Eleonora Fersino, nuovo libero titolare dopo l’addio di Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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