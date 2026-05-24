Italia-Polonia Velasco cerca nuove risposte nella terza sfida di Genova | ci sarà l’esperimento Antropova?
In occasione della terza partita a Genova tra Italia e Polonia, l’allenatore valuta un possibile inserimento di Antropova. La sfida rappresenta un’ulteriore opportunità per raccogliere indicazioni utili in vista delle competizioni in programma durante l’estate. La squadra si prepara a testare diverse soluzioni e formazione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e definire le strategie finali. La partita si svolgerà nell’ultimo appuntamento del torneo a Genova.
Ultima uscita a Genova, ma soprattutto un’altra occasione per raccogliere indicazioni preziose in vista dell’estate internazionale. L’Italia femminile affronta la Polonia nella terza e conclusiva sfida dell’ AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo che sta permettendo a Julio Velasco di valutare nuove soluzioni tecniche e ampliare le rotazioni in vista della Volleyball Nations League. Dopo il successo in rimonta contro la Serbia e la sfida giocata ieri contro la Turchia, le azzurre si trovano ora di fronte una delle nazionali europee più organizzate e continue degli ultimi anni, guidata dal ct italiano Stefano Lavarini. Gran parte dell’attenzione continua a essere rivolta a Ekaterina Antropova, rimasta fuori dal roster nella gara d’esordio contro la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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