Le temperature in Italia hanno raggiunto fino a 10 gradi sopra la media, con un clima da piena estate. La causa è un campo di alta pressione che si estende sull’Europa, con massimi al suolo di circa 1030 hPa sui settori centrali del continente. Questa condizione atmosferica ha portato giornate calde e soleggiate, soprattutto nell’ultima settimana di maggio. La situazione non dovrebbe durare a lungo.

L'ultima settimana di maggio regala un tempo da estate. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica vede un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa proprio sui settori centrali del continente. La giornata odierna vedrà condizioni meteo asciutte su buona parte dell'Italia grazie all'anticiclone che si estende anche sul Mediterraneo centrale. Da segnalare comunque la possibilità di qualche isolato acquazzone o temporale su Alpi centro-occidentali, Appennino settentrionale e zone interne di Calabria e Sicilia. I prossimi giorni non vedranno variazioni di rilievo con stabilità prevalente nel corso della giornata e qualche fenomeno di stampo pomeridiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Italia è nella bolla di caldo: fino a 10 gradi sopra media. Ma non dura a lungo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo: sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano, con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodoL’ultima settimana di maggio si preannuncia molto calda, con temperature che superano di circa 10 gradi la media stagionale.

Italia nella morsa del caldo africano: temperature fino a 35 gradi e clima da piena estateL’Italia sta vivendo un’ondata di caldo intenso con temperature che raggiungono fino a 35 gradi.

Temi più discussi: Stiglitz: La bolla AI scoppierà; La bolla invisibile che ci protegge dal Sole. SMILE è partita su un Vega C per fotografarla; Italia e ripescaggio Mondiali, Casa Bianca in campo: Congo rischia esclusione per Ebola; Wall Street, le profezie della bolla che fanno paura agli investitori.

La #Farnesina al @SalonedelLibro Ecco il programma completo. Ce n’è per tutti i gusti. Vi aspettiamo! esteri.it/it/sala_stampa… x.com

Pil, l’Italia è il Paese che crescerà meno nella Ue nel 2027 (0,6%). Dombrovskis: Aumenta il rischio di scenari peggioriLa bassa crescita avrà un impatto anche sui conti pubblici. L'anno prossimo il debito più elevato in rapporto al Pil dell'intera Unione Europea sarà quello italiano ... corriere.it

Alec Ross: L’IA non è una bolla, l’Italia parla solo dei rischi senza usarla per crescereBOLOGNA – In Italia c’è troppo dibattito inutile sull’etica dell’Intelligenza artificiale, poco sullo sviluppo economico. Troppe discussioni sulle norme che dovrebbero regolare queste tecnologie, ... bologna.repubblica.it