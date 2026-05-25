Isola dei famosi salta il nome di Belen come conduttrice | L' ipotesi è Selvaggia Lucarelli
Il nome di Belen Rodriguez non sarà più considerato come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Al suo posto, si ipotizza ora la partecipazione di Selvaggia Lucarelli. La decisione deriva da indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, che suggeriscono un cambio di programma per la prossima edizione del reality. Finora, Belen era stata indicata come possibile conduttrice, ma questa possibilità sembra essere stata esclusa.
Il nome di Belen Rodriguez alla conduzione dell'Isola dei Famosi ha avanzato fino a ora come quasi certo tra le indiscrezioni sulla prossima imminente edizione. Ora però qualcosa pare essere cambiato e, considerate le informazioni riportate da Giuseppe Candela, anche in modo decisamente drastico. 🔗 Leggi su Today.it
Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino
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