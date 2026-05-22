L’Iran e l’Oman stanno discutendo l’istituzione di un pedaggio fisso per le imbarcazioni che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. I negoziati riguardano le modalità di applicazione di questa tassa, senza ancora aver raggiunto un accordo definitivo. La questione riguarda il controllo e la regolamentazione delle rotte marittime in una delle zone più strategiche del Golfo. La decisione potrebbe influenzare i traffici e le attività commerciali nella regione.

L’ Iran e l’ Oman stanno trattando per istituire una sorta di pedaggio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Il blocco del passaggio è uno dei nodi da sciogliere nei negoziati per la pace in Medio Oriente, nonché uno dei principali motivi di scontro con il governo statunitense. Il regime controlla l’importante canale commerciale attraverso i Guardiani della Rivoluzione, che minacciano di attaccare le imbarcazioni che provano a transitare senza autorizzazione (e in alcuni casi le ha effettivamente aggredite). La forza militare ha, inoltre, minato il fondale, costringendo le barche a scegliere una rotta prestabilita che passa per le acque territoriali iraniane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran e l’Oman stanno pensando a un pedaggio fisso per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz

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