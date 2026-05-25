Lions 1.500 delegati al Congresso Nazionale tra impatto sociale e innovazione

Oltre 1.500 delegati partecipano al Congresso Nazionale dei Lions, che si svolge a Milano. Durante i tre giorni di lavori, si svolgono numerose sessioni tematiche dedicate al ruolo dell’associazione nella società moderna. Il focus principale riguarda l’impatto sociale e le innovazioni introdotte dall’organizzazione. La manifestazione coinvolge rappresentanti provenienti da diverse regioni, con incontri che affrontano le iniziative e le attività dei Lions nel contesto attuale.

Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti MILANO (ITALPRESS) – Oltre tre giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore: il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano, presso il Centro Congressi del Milan Marriott Hotel, circa 1.500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.Un Congresso tra attualità, impatto e responsabilità... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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