Lions 1.500 delegati al Congresso Nazionale tra impatto sociale e innovazione

Da ildenaro.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 1.500 delegati partecipano al Congresso Nazionale dei Lions, che si svolge a Milano. Durante i tre giorni di lavori, si svolgono numerose sessioni tematiche dedicate al ruolo dell’associazione nella società moderna. Il focus principale riguarda l’impatto sociale e le innovazioni introdotte dall’organizzazione. La manifestazione coinvolge rappresentanti provenienti da diverse regioni, con incontri che affrontano le iniziative e le attività dei Lions nel contesto attuale.

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