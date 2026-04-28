A Roma si è tenuto l'hackathon Hack4SocialAI, un evento che ha coinvolto giovani sviluppatori, studenti universitari e studenti delle superiori. La competizione si è svolta presso l'università La Sapienza, all’interno del progetto ‘Roll Cloud’. I partecipanti hanno lavorato su progetti legati all’intelligenza artificiale con l’obiettivo di applicarla a finalità sociali. L’evento ha visto la presenza di numerosi giovani impegnati in sfide tecniche e innovative.

Giovani sviluppatori, studenti universitari e ragazzi delle scuole superiori si sono sfidati sul terreno dell'intelligenza artificiale applicata al bene comune durante Hack4SocialAI, l'hackathon ospitato alla Sapienza di Roma all'interno del progetto ‘Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola'promosso da Fondazione Mondo Digitale ETS e Opening Future – iniziativa congiunta di Google Cloud, Intesa Sanpaolo e TIM Enterprise. L'evento ha riunito i team selezionati nelle tappe territoriali del Nord e Centro Italia, chiamati a presentare soluzioni innovative basate sull'IA per affrontare quattro grandi sfide sociali: salute, inclusione, povertà educativa e sostenibilità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani e IA a Roma l'hackathon Hack4SocialAI che unisce innovazione e impatto sociale

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