Roma laboratorio nazionale delle Società Benefit | dieci anni di innovazione a impatto

Dieci anni fa l’Italia faceva una scelta pionieristica diventando il primo Paese al mondo a introdurre nel proprio ordinamento nazionale le Società Benefit. Oggi, a distanza di un decennio, quel modello non solo mostra la propria solidità economica e sociale, ma rivela un ulteriore potenziale: quello delle Benefit Cities, in cui interi territori scelgono di diffondere il modello come strumento per generare valore condiviso attraverso la collaborazione tra imprese e istituzioni. È questo il passaggio emerso con forza dall’evento “Benefit Cities: un modello di sviluppo sostenibile dei territori”, promosso dall’ assessorato alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti di Roma Capitale e Nativa, che ha messo al centro un caso unico nel panorama italiano: quello di Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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