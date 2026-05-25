L’Inter blinda Cristian Chivu dopo la festa Scudetto | pronto il rinnovo del contratto con adeguamento

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Cristian Chivu, che sarà adeguato con una nuova clausola economica. La società e l’allenatore sono in fase di definizione dell’accordo, con l’obiettivo di proseguire insieme per le stagioni successive. La firma ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le parti sono vicine a un’intesa.

L’ Inter e l’allenatore Cristian Chivu sono pronti a legarsi ufficialmente per le prossime stagioni per dare continuità al progetto tecnico che ha portato alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, la dirigenza milanese formalizzerà nelle prossime ore il rinnovo contrattuale del tecnico rumeno, un passaggio fondamentale che precede la partenza per le vacanze estive dell’ex difensore del Parma e che permetterà alla società di blindare la guida della prima squadra dopo i trionfi sportivi appena archiviati. L’accordo tra le parti prevede un prolungamento dell’ingaggio fino al 2028, con l’inserimento di un’opzione di rinnovo automatico a favore del club valida fino al 2029. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Best of Inter: Cristian Chivu | Philadelphia Coach of the Month: January 2026 | Serie A 2025/26

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