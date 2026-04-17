Il tecnico dell’Inter ha commentato la vittoria contro il Cagliari a San Siro, sottolineando che non ha mai discusso con la società riguardo a un possibile rinnovo di contratto. Ha aggiunto che al momento la sua attenzione è rivolta esclusivamente al campo. Inoltre, ha parlato dello scudetto, senza però fornire dettagli specifici o opinioni personali. Le sue dichiarazioni sono state riportate dopo la partita di questa sera.

di Alberto Petrosilli Chivu, tecnico dell’Inter, ha analizzato il successo ottenuto questa sera contro il Cagliari a San Siro: le sue dichiarazioni. Al termine del 3-0 inflitto al Cagliari, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport, celebrando la maturità del gruppo. PAROLE – « Obiettivo Champions raggiunto? Mica tanto (ride, ndr). Siamo contenti. Eravamo consapevoli dell’importanza della partita. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nel giro palla, cosa che ha permesso a loro di occupare bene il campo. Nella ripresa abbiamo alzato l’intensità del palleggio e delle corse. L’abbiamo sbloccata e questa squadra quando ci riesce si rilassa e riesce a divertirsi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu post Inter Cagliari: «Del mio rinnovo non ho mai parlato con la società, la testa è al campo. Sullo scudetto…»

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