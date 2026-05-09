Cristian Chivu ha condiviso due foto legate al 21° scudetto dell’Inter, una scattata dalla Curva Nord e l’altra in sala stampa. In queste immagini, il difensore si mostra concentrato sul momento collettivo, preferendo mettere in evidenza il gruppo rispetto alla propria persona. La scelta di Chivu di postare immagini che rappresentano il successo della squadra sottolinea la sua volontà di valorizzare l’aspetto collettivo piuttosto che quello individuale.

di Giuseppe Colicchia Dalla Curva Nord alla sala stampa: Cristian Chivu ha scelto il gruppo prima di sé stesso. Le due foto del 21° scudetto nerazzurro. I gol di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan? L’esultanza di tutta l’Inter sotto la Curva Nord? Certo, immagini destinate a restare. Ma a distanza di giorni dalla vittoria dello scudetto contro il Parma, ci sono soprattutto altri due momenti che continuano a emozionare i tifosi nerazzurri. Entrambi hanno come protagonista Cristian Chivu, il vero trascinatore di questa squadra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Non soltanto l’allenatore capace di riportare l’Inter sul tetto d’Italia, ma anche l’uomo che è riuscito a entrare nel cuore del gruppo senza mai cercare di prendersi tutta la scena.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto del 21° scudetto dell’Inter

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