Oaktree ha definito un budget di 50 milioni di euro per il mercato estivo dell’Inter, con l’obiettivo di rafforzare la squadra mantenendo un approccio sostenibile. I rappresentanti del fondo statunitense sono arrivati in Italia in occasione della finale di Coppa Italia e stanno valutando le future operazioni di mercato, oltre a interventi sulle infrastrutture del club. La strategia si concentra su investimenti mirati e sulla solidità finanziaria.

Inter News 24 I vertici del fondo statunitense arrivano in Italia per la finale di Coppa Italia e pianificano le mosse di mercato tra investimenti e infrastrutture. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico, segna un momento di grande importanza istituzionale per il club nerazzurro. Per l’evento sono attesi in Italia i quattro manager di Oaktree che hanno gestito il passaggio di consegne da Suning: Katherine Ralph, Alejandro Cano, Roberto Meduri e Carlo Ligori. La delegazione, come riportato dalla stampa sportiva, incontrerà il Presidente Mattarella prima di assistere alla sfida e dare il via a una serie di summit strategici per definire il futuro della società.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Oaktree ha stabilito il budget per il mercato estivo dell’Inter: 50 milioni di euro per una squadra competitiva ma sostenibile. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mercato Inter, Oaktree stanzia un budget da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa! E le possibili cessioni…di Alberto PetrosilliMercato Inter, Marotta e Ausilio avranno 40 milioni di euro a disposizione per rinforzare la rosa: due possibili cessioni a...

Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni.