Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza | open day domenica per presentare le attività

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo organizza un Open Day domenica, durante il quale sarà possibile visitare le strutture e conoscere le attività offerte. L'evento è rivolto a studenti interessati a iscriversi ai corsi per l’anno accademico 20262027 e a appassionati di musica desiderosi di scoprire le opportunità formative disponibili. La giornata prevede incontri, visite e presentazioni delle diverse sezioni del conservatorio.

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre le sue porte a tutta la cittadinanza con l’Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli amanti della musica interessati a iscriversi ai corsi per l’anno accademico 20262027. Durante la giornata di domenica 12 aprile, dalle ore 9.30 alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Terni, il Conservatorio “Giulio Briccialdi” apre aprile con concerti internazionali e Open Day per le nuove iscrizioni Leggi anche: Two Palace apre le porte e inaugura l’appartamento campione: Open Day 6 e 7 marzo Temi più discussi: Il Mito di Orfeo ed Euridice: concerto gratuito del Conservatorio Alessandro Scarlatti; Enzo Amato. Il Settecento musicale napoletano; Prima edizione del Concorso di composizione Nino Titone: i sei giovani compositori selezionati in concerto al Conservatorio di Palermo; Napoli, il Quartetto Gringolts al Conservatorio di San Pietro a Majella per Quintetti per archi di Mozart. COMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTICOMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTI L’EVENTO SI SVOLGE PRESSO LA SALA SCARLATTI DEL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA Un appuntamento speciale per ... ansa.it Il Quartetto Gringolts a NapoliL’Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis, annuncia il ritorno a Napoli del prestigioso Quartetto Gringolts per il secondo e ... napolivillage.com AFAM4SICILY UNITI PER NISCEMI: l’Alta Formazione artistica e musicale in campo per la ricostruzione Il 9 aprile dalle 10.00, presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, una giornata dedicata al sostegno della comunità colpita dal dis x.com Negli spazi del Conservatorio Alessandro Scarlatti Palermo, creatività, musica e innovazione tecnologica si uniscono per dare vita a AFAM4Sicily! Appuntamento il 9 aprile per una giornata dedicata all'arte e alla solidarietà. #AFAM4Sicily #Music4D #Nisce - facebook.com facebook