Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza | open day domenica per presentare le attività

Da palermotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo organizza un Open Day domenica, durante il quale sarà possibile visitare le strutture e conoscere le attività offerte. L'evento è rivolto a studenti interessati a iscriversi ai corsi per l’anno accademico 20262027 e a appassionati di musica desiderosi di scoprire le opportunità formative disponibili. La giornata prevede incontri, visite e presentazioni delle diverse sezioni del conservatorio.

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre le sue porte a tutta la cittadinanza con l’Open Day dedicato alle giovani leve e a tutti gli amanti della musica interessati a iscriversi ai corsi per l’anno accademico 20262027. Durante la giornata di domenica 12 aprile, dalle ore 9.30 alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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