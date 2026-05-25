L’accordo con l’Iran sullo sblocco dello Stretto di Hormuz è stato rinviato, mantenendo la zona chiusa. L’instabilità e l’inaffidabilità di Trump sono tra i motivi che hanno causato il ritardo. La riapertura dello stretto potrebbe richiedere ancora alcuni giorni, secondo le fonti ufficiali. La chiusura del passaggio strategico continua a influenzare le rotte commerciali e le operazioni militari nella regione.

Lo Stretto di Hormuz resta chiuso e ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l’intesa. Donald Trump aveva annunciato una svolta a breve, ma è stato lo stesso presidente americano a raffreddare poi gli animi: “Non c’è fretta, il tempo è dalla nostra parte”. Pur parlando di trattative costruttive che sui nodi più spinosi proseguono anche sul linguaggio da utilizzare, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora del tempo prima di avere il via libera delle due parti. Un via libera che per ora da Teheran non è arrivato. Questo – spiegano alcuni funzionari americani – anche per il “lento e opaco” sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’instabilità e inaffidabilità di Trump, l’accordo con l’Iran slitta e Hormuz resta chiuso

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