Negli ultimi giorni, le autorità statunitensi hanno modificato la loro strategia riguardo alla crisi con l’Iran. Dopo aver tentato di risolvere la situazione in circa un mese, ora si prevede che l’obiettivo di sbloccare lo Stretto di Hormuz richiederà più tempo e potrebbe portare a un allungamento delle operazioni. La chiusura dello stretto rimane invariata, mentre le tempistiche ufficiali si sono dilatate.

I tempi si allungano. Dunque, le condizioni cambiano. Negli ultimi giorni Donald Trump e i suoi collaboratori hanno stabilito che la missione per sbloccare Hormuz spingerebbe il conflitto oltre la tempistica delle 4-6 settimane stabilite. E per questo il presidente Usa ha detto ai suoi di essere disposto a porre fine alla campagna militare statunitense contro l’Iran anche se lo Stretto dovesse rimanere in gran parte chiuso. A riportarlo è il Wall Street Journal, che cita funzionari dell’amministrazione. Si tratta di una decisione che andrebbe a rafforzare il controllo di Teheran sulla via navigabile e rimanderebbe a un secondo momento la complessa operazione per la sua riapertura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump cambia strategia, fine guerra con l’Iran anche se lo Stretto di Hormuz resta chiuso”

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