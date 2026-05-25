Nel terzo millennio si è sempre più infittito il rapporto, alquanto relazionale, tra Letteratura e Teatro che consisterebbe in un percorso di avvicinamento tra la vita del palcoscenico e la composizione drammaturgica che, nel tempo, è diventato quasi un accordo tra libro e teatro. Claudio Longhi è un uomo di libro, ma anche di scena, un rapporto magnificamente dimostrato dalla sua regia di "Miracolo a Milano", spettacolo che, in un mese di repliche, ha superato i 25mila spettatori e che è diventato anche un libro, grazie alla trasposizione teatrale di Paolo Di Paolo e Lino Guanciale, "Miracolo a Milano. Fiaba teatrale di 29 capitoli (e un prologo)", edito dal Piccolo Teatro e dal Saggiatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lino Guanciale raddoppia il "Miracolo a Milano"

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