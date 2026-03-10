Stasera su Rai 1 va in onda la nuova serie “Le Libere Donne”, con protagonista Lino Guanciale. La produzione è diretta da Michele Soavi e rappresenta il ritorno dell’attore nel prime time della rete pubblica. La serie debutta il 10 marzo 2026 e vede Guanciale nei panni di un personaggio principale. La messa in onda è fissata per la serata di oggi.

Lino Guanciale torna protagonista del prime time di Rai 1 con Le Libere Donne, nuova serie in onda da stasera, martedì 10 marzo 2026, per la regia di Michele Soavi. Tre appuntamenti, liberamente ispirati dal libro Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, nei quali l’attore di Avezzano si cala nei panni di uno psichiatra disposto a tutto per preservare la dignità delle sue pazienti, ricoverate in un ospedale psichiatrico. La Trama. Siamo a Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Mario Tobino (Lino Guanciale) è uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia. Da sempre dedito alle sue pazienti per salvaguardare la loro dignità, il dottore sfida proprio per questo le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Libere Donne di Lino Guanciale debuttano su Rai 1

Articoli correlati

Le libere donne su Rai 1: trama e quante puntate ha la serie Rai con Lino GuancialeLino Guanciale torna in TV con una miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e ispirata a un romanzo autobiografico: Le libere donne...

Lino Guanciale veste i panni dello psichiatra Mario Tobino nella serie di Rai 1 Le libere donne, che prende il via stasera su Rai 1. Nel cast anche Fabrizio BiggioUna storia di passioni proibite da evitare e scelte morali da compiere, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale.

Altri aggiornamenti su Libere Donne di

Temi più discussi: Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale); Le libere donne: la nuova fiction Rai sul patriarcato, la cura e la follia della guerra; Le libere donne: debutta su Rai 1 la serie tv dedicata a Mario Tobino e girata in Toscana; Le libere donne: su Rai1 la serie ispirata a Mario Tobino e girata a Lucca.

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. L'attore interpreta Mario Tobino, psichiatra e poeta che lavorò presso l'ospedale psichiatrico femminile di ... fanpage.it

Le libere donne: trama, cast e personaggiLino Guanciale è uno psichiatra anticonvenzionale nella nuova fiction che lotta per la verità di Rai1 ... sorrisi.com

Il sorriso di Lino Guanciale. Il cast della fiction Le Libere Donne da stasera su Rai 1. Tra gli altri protagonisti c’è anche Gaia Messerklinger e Grace Kicaj #leliberedonne #LinoGuanciale - facebook.com facebook

“Le libere donne” di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale) buff.ly/s3rSF59 #dautore #narrativa #serietv x.com