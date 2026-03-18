Lino Guanciale ha annunciato di voler votare contro il referendum sulla riforma in questione, sottolineando che la magistratura non dovrebbe essere trattata come un plotone d’esecuzione. L’attore ha espresso la sua posizione pubblicamente, spiegando che non condivide le modifiche proposte e che il suo voto sarà per il no. La sua presa di posizione ha suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico.

«Ho deciso di votare no al referendum perché credo che il cuore di questa proposta di riforma sia lo smantellamento del CSM così come la nostra costituzione lo ha posto a garanzia dell'Autonomia del potere giudiziario nel nostro paese», afferma Lino Guanciale, in questi giorni in scena al Piccolo Teatro con Miracolo a Milano e contemporaneamente protagonista in tv su Rai 1, dove interpreta Mario Tobino, psichiatra e poeta, in Le libere donne. Nel suo intervento, insiste poi sul meccanismo del sorteggio previsto dalla riforma, che a suo giudizio rischierebbe di alterare in modo profondo questo equilibrio: «Credo che il sistema del... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lino Guanciale si schiera per il no al referendum: «La magistratura non è un plotone d’esecuzione»

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