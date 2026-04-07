Linea Terni-Rieti-L’Aquila stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio | lavori da 120 milioni e bus sostitutivi

Dal 13 aprile al 10 maggio la linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona sarà chiusa al traffico. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, con un investimento previsto di 120 milioni di euro. Per tutta la durata dei lavori, i treni saranno sostituiti da servizi bus. L’interruzione anticipa le consuete date di intervento.

Circolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti annunciato una nuova fase di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che si svolgeranno dal 13 aprile al 10 maggio, in anticipo rispetto al consueto periodo estivo per rispettare le scadenze legate ai fondi PNRR. Per consentire la piena operatività dei cantieri, l’intera linea sarà interrotta e i treni regionali di Trenitalia saranno cancellati tra Terni e L’Aquila e tra L’Aquila e Sulmona. La mobilità sarà garantita da servizi sostitutivi su gomma, con autobus che collegheranno le tratte interessate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026. Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutiviProseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e... Argomenti più discussi: Solenne Processione del Cristo Morto e rappresentazione della Crocifissione, venerdì 3 aprile: attenzione alla viabilità; Incidente sulla superstrada per Terni: tre feriti. Rieti, studenti pendolari: orario dei treni adeguati ma dopo Pasqua ecco i bus sostitutiviRIETI - Dalla metà di febbraio, la concretizzazione delle promesse sulle modifiche a favore degli studenti pendolari, ora alcuni ritocchi degli orari per favorire gli spostamenti ... ilmessaggero.it Treni sulla linea Terni-Rieti-L'Aquila, da oggi orari adeguati agli studenti. Ecco le modificheLa situazione. Le critiche, in particolare, riguardavano un convoglio da Terni a Rieti, in arrivo alle 8.15 rispetto alle 7.45 precedenti: troppo tardi per consentire ai giovani dall’Umbria, Greccio e ... ilmessaggero.it 7 APRILE 1944 La battaglia del Monte Tancia e l'eccidio nazifascista Tra il 29 marzo e il 14 aprile del 1944, l'intero territorio della Sabina, a cavallo tra le province di Perugia, Terni e Rieti, fu teatro di una vasta operazione di rastrellamento condotta dai te - facebook.com facebook